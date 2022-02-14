Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 февраля 2022 года.

День святого Валентина. 14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day) или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day) или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata. День компьютерщика

Трифонов день

Международный день борьбы с эпилепсией

День очистки компьютера

Международный день дарения книг

День распространения информации о врожденном пороке сердца

День шоколадных конфет с кремом

День рождения французского языка

День маленьких перевоплощений

День колеса обозрения

Международный день чудаков-одиночек

День влюбленных в библиотеку

Всемирный день исцеления звуком

Знаменательные даты и события

1943 год День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков

1718 Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола

1918 В России введен григорианский календарь (новый стиль)

1950 В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи»

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