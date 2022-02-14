общество
Какой сегодня день: даты и события 14 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 февраля 2022 года.
- День святого Валентина. 14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day) или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.
- День компьютерщика
- Трифонов день
- Международный день борьбы с эпилепсией
- День очистки компьютера
- Международный день дарения книг
- День распространения информации о врожденном пороке сердца
- День шоколадных конфет с кремом
- День рождения французского языка
- День маленьких перевоплощений
- День колеса обозрения
- Международный день чудаков-одиночек
- День влюбленных в библиотеку
- Всемирный день исцеления звуком
Знаменательные даты и события
- 1943 год День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков
- 1718 Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола
- 1918 В России введен григорианский календарь (новый стиль)
- 1950 В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи»
- 2005 Создан сервис YouTube
Персоны
- 1728 — 1779
Джеймс Кук
английский мореплаватель, путешественник-исследователь, картограф
- 1763 — 1813
Жан Моро
генерал Первой французской республики, соперник Наполеона
- 1855 — 1888
Всеволод Гаршин
русский писатель и литературный критик
- 1928 — 2012
Сергей Капица
советский и российский ученый, просветитель и телеведущий
- 1936 — 1982
Анна Герман
польская певица и композитор
- 1949 — 2001
Николай Еременко (младший)
советский и российский актер и режиссер
- р. 1953
Сергей Миронов
советский и российский государственный и политический деятель
- р. 1988
Олеся Владыкина
российская пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка