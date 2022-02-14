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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 14 февраля

Какой сегодня день: даты и события 14 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 14 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 февраля 2022 года.

  • День святого Валентина. 14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day) или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.
  • День компьютерщика  
  • Трифонов день  
  • Международный день борьбы с эпилепсией
  • День очистки компьютера
  • Международный день дарения книг
  • День распространения информации о врожденном пороке сердца
  • День шоколадных конфет с кремом
  • День рождения французского языка
  • День маленьких перевоплощений
  • День колеса обозрения
  • Международный день чудаков-одиночек
  • День влюбленных в библиотеку
  • Всемирный день исцеления звуком

Знаменательные даты и события

  • 1943 год День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 
  • 1718 Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола
  • 1918 В России введен григорианский календарь (новый стиль)
  • 1950 В Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи»
  • 2005 Создан сервис YouTube

Персоны

  • 1728  — 1779
    Джеймс Кук
    английский мореплаватель, путешественник-исследователь, картограф
  • 1763  — 1813
    Жан Моро
    генерал Первой французской республики, соперник Наполеона
  • 1855  — 1888
    Всеволод Гаршин
    русский писатель и литературный критик
  • 1928  — 2012
    Сергей Капица
    советский и российский ученый, просветитель и телеведущий
  • 1936  — 1982
    Анна Герман
    польская певица и композитор
  • 1949  — 2001
    Николай Еременко (младший)
    советский и российский актер и режиссер
  • р. 1953
    Сергей Миронов
    советский и российский государственный и политический деятель
  • р. 1988
    Олеся Владыкина
    российская пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка

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