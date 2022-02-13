По данным Роспотребнадзора, за сутки с 12 на 13 февраля в регионе заболели ковидом 4474 человека (с 11 на 12 февраля – 4454).

По состоянию на 13 февраля общее количество заболевших ковидом дончан достигло 262876 человек. Коэффициент распространения инфекции – 1,35. Загруженность коечного фонда – 84, 9%. Лечение в ковидных госпиталях области получают 3477 человек, амбулаторно – 51, 456. В числе городов и районов с наибольшей суточной заболеваемостью – Ростов (1497 чел.), Волгодонск (175), Аксайский район (172), Шахты (155), Таганрог (154), Новочеркасск (144). В Каменске – 58 заболевших.

По состоянию на 13 февраля в регионе скончались еще десять человек с COVID-19: пять женщин в возрасте от 62 до 92 лет, и пятеро мужчин – от 58 до 85 лет. За весь период в регионе выздоровели 197779 человек, за сутки – 1006 человек.