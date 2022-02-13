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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 13 февраля

«Горсть памяти» возьмут в Каменске ровно в полдень

общество

Какой сегодня день: даты и события 13 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 февраля 2022 года.

  • День освобождения Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков. В 1943 году до освобождения дожил лишь каждый шестой житель Каменска. 13 февраля 1943 года — День освобождения Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков.
    Именно в этот день, вернее — ночь, 1116-й стрелковый полк под командованием майора А.М. Гурского завязал бои в городе, а 1120-й стрелковый полк (командир — майор А.К. Песчишин) овладел Косоноговкой.
    История сохранила для нас некоторые сцены из жизни оккупированного Каменска в 1942-1943 гг. Через несколько дней, после того как враги вошли в город, каменчан собрали на «выборы». Городским головой стал Н.В. Иванов, начальником полиции — казак из х. Масаловка В.С. Сибилев. Для «охраны» Каменска была сформирована казачья сотня.
    В городе разместились штабы нескольких немецких, а также румынских частей. Оккупантам удалось запустить в работу некоторые предприятия, был установлен 10-12-часовой рабочий день. Рабочим выдавался мизерный продовольственный паек. Уклоняющихся от работы насильно угоняли в Германию. За время оккупации гитлеровцы расстреляли более 1500 каменчан и около 500 военнопленных. Свыше 5 тыс. человек были угнаны на каторгу. Согласно книге А. Лободы «Весь Каменск», из 78 тыс. жителей
    довоенного Каменска светлый день освобождения встретили лишь 13 тыс. человек.
  • День зимних видов спорта в России. Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, которые весьма популярны в России. К тому же российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают своё мастерство на соревнованиях различных уровней, завоевывая медали и устанавливая мировые рекорды.
    Поэтому неудивительно, что не так давно было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта, который впервые отмечался в 2015 году, а дата для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не случайно.
    Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.
  • Никита – пожарник. Дата по старому стилю: 31 января. Епископ Никита, память которого отмечается в этот день, почитается в лике святителя. Он родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашеский постриг и ушел в затвор. Известно, что Никита подвергся искушению и не выдержал его: дьявол заставил его отказаться от чтения Евангелия. Впрочем, после того как бесов из монаха изгнали, он «предался воздержанию и послушанию, вследствие чего превзошел многих в добродетели».
    В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху.
    С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.
  • Всемирный день радио
  • День Аэрофлота
  • День рождения кинокамеры
  • Всемирный день брака
  • День подруг
  • День безумно влюбленных в меня
  • День тортеллини
  • День бродячих дверей

Знаменательные даты и события

  • 1547 Царь Иван Грозный венчался первым браком
  • 1720 Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократическое учреждение России
  • 1842 Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва
  • 1895 День рождения мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру
  • 1934 В Чукотском море раздавлен льдами пароход «Челюскин»
  • 1945 Завершилась Будапештская наступательная операция советских войск

Персоны

  • 1754  — 1838
    Шарль Талейран
    французский политический деятель, первый премьер-министр Франции
  • 1769  — 1844
    Иван Крылов
    русский поэт-баснописец
  • 1806  — 1854
    Владимир Корнилов
    русский военный деятель, вице-адмирал, герой Крымской войны
  • 1813  — 1883
    Рихард Вагнер
    немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства
  • 1824  — 1904
    Алексей Абрикосов
    российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский»
  • 1844  — 1905
    Константин Савицкий
    русский художник-передвижник, педагог
  • 1873  — 1938
    Федор Шаляпин
    русский оперный и камерный певец-бас
  • 1875  — 1950
    Рафаэль Сабатини
    английский и итальянский писатель, автор приключенческих
  • 1883  — 1922
    Евгений Вахтангов
    русский театральный режиссер, актер и педагог
  • 1896  — 1964
    Паулино Алькантара
    испанский футболист филиппинского происхождения
  • 1917  — 1990
    Семен Куркоткин
    советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза
  • 1935  — 2021
    Юрий Власов
    советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский политик и писатель
  • 1940  — 2014
    Георгий Мартынюк
    советский и российский актер театра и кино, народный артист России
  • р. 1947
    Татьяна Тарасова
    советский и российский тренер по фигурному катанию, Заслуженный тренер СССР
  • р. 1962
    Максим Леонидов
    советский и российский музыкант, певец, автор песен, актер

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