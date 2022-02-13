общество
Какой сегодня день: даты и события 13 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 февраля 2022 года.
- День освобождения Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков. В 1943 году до освобождения дожил лишь каждый шестой житель Каменска. 13 февраля 1943 года — День освобождения Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков.
Именно в этот день, вернее — ночь, 1116-й стрелковый полк под командованием майора А.М. Гурского завязал бои в городе, а 1120-й стрелковый полк (командир — майор А.К. Песчишин) овладел Косоноговкой.
История сохранила для нас некоторые сцены из жизни оккупированного Каменска в 1942-1943 гг. Через несколько дней, после того как враги вошли в город, каменчан собрали на «выборы». Городским головой стал Н.В. Иванов, начальником полиции — казак из х. Масаловка В.С. Сибилев. Для «охраны» Каменска была сформирована казачья сотня.
В городе разместились штабы нескольких немецких, а также румынских частей. Оккупантам удалось запустить в работу некоторые предприятия, был установлен 10-12-часовой рабочий день. Рабочим выдавался мизерный продовольственный паек. Уклоняющихся от работы насильно угоняли в Германию. За время оккупации гитлеровцы расстреляли более 1500 каменчан и около 500 военнопленных. Свыше 5 тыс. человек были угнаны на каторгу. Согласно книге А. Лободы «Весь Каменск», из 78 тыс. жителей
довоенного Каменска светлый день освобождения встретили лишь 13 тыс. человек.
- День зимних видов спорта в России. Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, которые весьма популярны в России. К тому же российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают своё мастерство на соревнованиях различных уровней, завоевывая медали и устанавливая мировые рекорды.
Поэтому неудивительно, что не так давно было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта, который впервые отмечался в 2015 году, а дата для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не случайно.
Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.
- Никита – пожарник. Дата по старому стилю: 31 января. Епископ Никита, память которого отмечается в этот день, почитается в лике святителя. Он родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашеский постриг и ушел в затвор. Известно, что Никита подвергся искушению и не выдержал его: дьявол заставил его отказаться от чтения Евангелия. Впрочем, после того как бесов из монаха изгнали, он «предался воздержанию и послушанию, вследствие чего превзошел многих в добродетели».
В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху.
С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.
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