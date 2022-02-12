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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Суточная заболеваемость ковидом на Дону достигла четырех с половиной тысяч человек

здоровье

Суточная заболеваемость ковидом на Дону достигла четырех с половиной тысяч человек

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 11 на 12 февраля в области заболели ковидом 4454 человек (с 10 на 11 – 4468).

По состоянию на 12 февраля общее количество заболевших достигло 258402 человек. Коэффициент распространения инфекции — 1,41. В целом в регионе проходят лечение 51475 человек: 3433 – в ковидных госпиталях, 48 042 – амбулаторно. Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона. Среди них Каменск занимает 21 место в рейтинге заболеваемости – 58 новых инфицированных за прошедшие сутки.
Отмечается, что самый высокий процент заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет (36,7%); 33,3% – от 46 до 65 лет; 14,1% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 11,1% – дети.
За прошедшие сутки с 11 на 12 февраля в регионе скончались еще 10 человек с COVID-19: четыре женщины в возрасте от 69 до 86 лет, шесть мужчин — от 46 до 89 лет. За весь период в области выздоровели 196773 человека, за сутки – 1110 человек.

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