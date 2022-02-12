Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Стала известна стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря

В Каменском районе детский лагерь открыл сезон

общество

Стала известна стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря

Опубликовано

Стоимость детской путевки в 2022 году выросла в среднем на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РО.

Размер предельной стоимости путевки для детей в этом году составил: в загородные стационарные оздоровительные лагеря на одного ребенка в сутки 1514,02 руб., в санаторные оздоровительные лагеря – 1931,07 руб. При этом расходы на путевки для детей от 6 до 18 лет можно компенсировать. Размер компенсации варьируется от 50% до 100% стоимости путевки. В 2022 г предполагаемая заполняемость лагерей составит 75% от общего количества мест. Продолжительность смен загородных лагерях по-прежнему составит 21 день, в санаторных – 24 дня.
Сообщается, что в 2021 г. оздоровительная кампания прошла в штатном порядке, в лагерях не было ни одного случая заболевания ковидом.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

Автор: 08.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Ушел из жизни наш выдающийся земляк Владимир Дерябкин

общество

Ушел из жизни наш выдающийся земляк Владимир Дерябкин

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

происшествия

За аварию на каменском химкомбинате привлечены к ответственности семь человек и юридическое лицо

Работодателей хотят освободить от выплат больничных и отпусков

здоровье

Больничный откроют дистанционно и без ПЦР-теста

Жителям Ростовской области разрешили гулять только до магазина

здоровье

В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

Реклама
Вверх