Стоимость детской путевки в 2022 году выросла в среднем на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РО.

Размер предельной стоимости путевки для детей в этом году составил: в загородные стационарные оздоровительные лагеря на одного ребенка в сутки 1514,02 руб., в санаторные оздоровительные лагеря – 1931,07 руб. При этом расходы на путевки для детей от 6 до 18 лет можно компенсировать. Размер компенсации варьируется от 50% до 100% стоимости путевки. В 2022 г предполагаемая заполняемость лагерей составит 75% от общего количества мест. Продолжительность смен загородных лагерях по-прежнему составит 21 день, в санаторных – 24 дня.

Сообщается, что в 2021 г. оздоровительная кампания прошла в штатном порядке, в лагерях не было ни одного случая заболевания ковидом.