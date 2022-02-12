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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Не стало Натальи из «Тихого Дона», который снимался в Каменске

Не стало Натальи из «Тихого Дона», который снимался в Каменске
Зинаида Кириенко в фильме «Тихий Дон».

общество

Не стало Натальи из «Тихого Дона», который снимался в Каменске

Опубликовано

В ночь с пятницы, 11 февраля на субботу, 12 февраля, на 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко.

На момент смерти легендарной российской актрисе Зинаиде Кириенко было 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Официальная причина смерти пока не озвучивается. Как сообщает РИА Новости, артистка была госпитализирована с COVID-19.

Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Широкой публике Зинаида Кириенко запомнилась по ключевым ролям в таких знаковых фильмах как «Судьба человека», «Казаки», «Поэма о море», «Любовь земная», «Лекарство от страха». И, конечно же, многие каменчане всегда будут помнить Зинаиду Кириченко по роли Натальи Мелеховой в культовой экранизации романа Шолохова «Тихий Дон» Сергея Герасимова в 1957 г. Съемки которого проходили в Каменске-Шахтинском.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК. С 1959 года работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961-го — в Театре-студии киноактера.

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