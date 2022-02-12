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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 12 февраля

Какой сегодня день: даты и события 12 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 12 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 февраля 2022 года.

  • День Дарвина. День Дарвина (Darwin Day) или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.
    Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 1809-1882) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот.
  • Трехсвятие, Васильев день. Дата по старому стилю 30 января. Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трех святых вспоминают 12 февраля — поэтому праздник также называется Трехсвятием.
    По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому ее называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот «праздник» своеобразно — подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя (например, вепря).
    По поведению диких животных судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады — будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью — тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.
  • Международный день брачных агентств  
  • Международный день науки и гуманизма
  • Всемирный день холангиокарциномы
  • День безумного желудка
  • День подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ
  • Международный день детей-солдат
  • День полиции общественной безопасности
  • День прокладывания тропинок
  • День репродуктивного здоровья
  • День свободы брака
  • День сливового пудинга

Знаменательные даты и события

  • 1864 Открыт Московский зоопарк
  • 1908 В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара
  • 1961 Состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1»
  • 1990 День памяти погибших в Душанбе

Персоны

  • 1724  — 1804
    Иммануил Кант
    немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии
  • 1809  — 1865
    Авраам Линкольн
    16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США
  • 1809  — 1882
    Чарльз Дарвин
    английский натуралист, автор современной теории эволюции
  • 1814  — 1881
    Женни фон Вестфален
    немецкая аристократка, супруга Карла Маркса
  • 1865  — 1929
    Алексей Бахрушин
    русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея
  • 1881  — 1931
    Анна Павлова
    русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века
  • 1883  — 1953
    Густав Кафка
    австрийский философ и психолог
  • 1900  — 1982
    Василий Чуйков
    советский военачальник, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза
  • 1922  — 1953
    Семен Гудзенко
    советский поэт и журналист, военный корреспондент
  • р. 1934
    Светлана Безродная
    советская и российская скрипачка, дирижер, педагог, Народная артистка России
  • р. 1980
    Кристина Риччи
    американская актриса и продюсер

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