общество
Какой сегодня день: даты и события 12 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 февраля 2022 года.
- День Дарвина. День Дарвина (Darwin Day) или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.
Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 1809-1882) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот.
- Трехсвятие, Васильев день. Дата по старому стилю 30 января. Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трех святых вспоминают 12 февраля — поэтому праздник также называется Трехсвятием.
По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому ее называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот «праздник» своеобразно — подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя (например, вепря).
По поведению диких животных судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады — будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью — тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.
- Международный день брачных агентств
- Международный день науки и гуманизма
- Всемирный день холангиокарциномы
- День безумного желудка
- День подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ
- Международный день детей-солдат
- День полиции общественной безопасности
- День прокладывания тропинок
- День репродуктивного здоровья
- День свободы брака
- День сливового пудинга
Знаменательные даты и события
- 1864 Открыт Московский зоопарк
- 1908 В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара
- 1961 Состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1»
- 1990 День памяти погибших в Душанбе
Персоны
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немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии
- 1809 — 1865
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16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США
- 1809 — 1882
Чарльз Дарвин
английский натуралист, автор современной теории эволюции
- 1814 — 1881
Женни фон Вестфален
немецкая аристократка, супруга Карла Маркса
- 1865 — 1929
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русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея
- 1881 — 1931
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русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века
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австрийский философ и психолог
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советский военачальник, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза
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советский поэт и журналист, военный корреспондент
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