Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 февраля 2022 года.

День Дарвина. День Дарвина (Darwin Day) или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 1809-1882) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот.

День Дарвина (Darwin Day) или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля. Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 1809-1882) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот. Трехсвятие, Васильев день. Дата по старому стилю 30 января. Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трех святых вспоминают 12 февраля — поэтому праздник также называется Трехсвятием.

По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому ее называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот «праздник» своеобразно — подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя (например, вепря).

По поведению диких животных судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады — будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью — тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.

Дата по старому стилю 30 января. Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трех святых вспоминают 12 февраля — поэтому праздник также называется Трехсвятием. По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому ее называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот «праздник» своеобразно — подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя (например, вепря). По поведению диких животных судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады — будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью — тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Международный день брачных агентств

Международный день науки и гуманизма

Всемирный день холангиокарциномы

День безумного желудка

День подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ

Международный день детей-солдат

День полиции общественной безопасности

День прокладывания тропинок

День репродуктивного здоровья

День свободы брака

День сливового пудинга

Знаменательные даты и события

1864 Открыт Московский зоопарк

1908 В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара

1961 Состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1»

1990 День памяти погибших в Душанбе

Персоны