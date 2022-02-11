Если у владельца оружия будет выявлено серьезное заболевание, являющееся противопоказанием к владению оружием, то разрешение на оружие может быть аннулировано.

В случае выявления у человека противопоказаний для владения оружием из-за состояния здоровья должно быть проведено внеочередное медицинское освидетельствование. Об этом владельца оружия должна уведомить медицинская организация, в которой он проходил медосмотр либо получал медпомощь. Действующее медицинское заключение, разрешающее владеть оружием в таком случае аннулируется. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Сообщение об аннулировании разрешения на владение оружием передается в федеральный реестр документов, а также в федеральный орган, который следит за оборотом оружия.

В числе заболеваний, из-за которых владелец оружия может быть отправлен на повторное медосвидетельствование, — употребление наркотиков, психотропных веществ, заболевания органов зрения, психические, поведенческие расстройства и т. д.