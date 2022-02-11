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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В прошлом году администрация продала немного городского имущества

В администрации Каменска произошли кардинальные перемены

власть

В прошлом году администрация продала немного городского имущества

Опубликовано

Исключая налоги, в городской бюджет поступило около 2,2 млн руб.

Список приватизации городских объектов за прошлый год, конечно, скудноват. Все, что имело ценность, распродали уже давно. Сейчас город избавляется от неликвида. 

В 2021 году путем проведения аукциона было продано лишь четыре объекта, среди них два автобуса ЛиАЗ 2006 года выпуска, нежилое здание (подвал) и гараж на ул. Подтелкова, 83.

Все, что не удалось продать в прошлом году, перешло в список приватизации на текущий. Там все те же «на манеже»: автобусы и нежилые помещения.

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