Исключая налоги, в городской бюджет поступило около 2,2 млн руб.

Список приватизации городских объектов за прошлый год, конечно, скудноват. Все, что имело ценность, распродали уже давно. Сейчас город избавляется от неликвида.

В 2021 году путем проведения аукциона было продано лишь четыре объекта, среди них два автобуса ЛиАЗ 2006 года выпуска, нежилое здание (подвал) и гараж на ул. Подтелкова, 83.

Все, что не удалось продать в прошлом году, перешло в список приватизации на текущий. Там все те же «на манеже»: автобусы и нежилые помещения.