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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске за сутки заболели 69 человек

здоровье

В Каменске за сутки заболели 69 человек

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 10 на 11 февраля в регионе заболели ковидом 4468 человек (с 9 на 10 февраля – 4067).

По состоянию на 11 февраля, коэффициент распространения инфекции – 1,5. 

На первом месте по количеству заболевших ковидом находится Ростов-на-Дону (1476 заболевших за сутки). Далее следуют Шахтах (168), Волгодонск (156), Таганрог (154), Азовский район  (134). Каменск в рейтинге заболеваемости на 17 месте – с 10 на 11 февраля в городе заболели 69 человек. Лечение в ковидных госпиталях области получает 3301 пациент. Загруженность коечного фонда в регионе составляет 80,7%. 

за прошедшие сутки в регионе скончались 14 человек с COVID-19: девять женщин в возрасте от 69 до 86 лет, и пятеро мужчин – от 51 года до 76 лет. За весь период выздоровели 195663 человека, за сутки – 1168 человек.

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