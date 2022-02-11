Планы обсуждали на совете директоров и предпринимателей 10 февраля.

Совещание прошло за закрытыми дверями. Прессу пригласить на мероприятие организаторы не пожелали нужным. Хотя в Каменске работа совета директоров и предпринимателей всегда была открытой, а совместные собрания предпринимателей и власти были доступны для СМИ. Ведь темы, которые обсуждают на совете директоров, важны для всех жителей города. Представители бизнес-сообщества часто идут навстречу администрации города и выделяют средства на различные проекты. Например, за счет предпринимателей были установлены детские площадки в городе, организована помощь ковидному госпиталю, делались различные приобретения для детских учреждений.

Новая администрация, видимо, предпочитает режим секретности. Пресс-служба обнародовала лишь куцую повестку дня. Из собственных источников удалось узнать, что обсуждалась реализация проектов важных общественных мест города – набережной и парка Победы.