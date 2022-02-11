Продолжается подготовка к демонтажу аварийного моста через Северский Донец.

В настоящее время строители проводят диагностику старых сооружений и готовят к возведению техническую мостовую конструкцию.

На данном этапе на глубину 17-18 м необходимо вбить почти сотню свай, которые станут основой для опор, поддерживающих во время разборки аварийный мост и временный технический. Последний будут использовать исключительно для передвижения строительной техники.

В работах задействуют и плавучий кран, для буксиров построят специальный причал. Строители развернули масштабные работы, техника установлена не только на трассе и вдоль прибрежной зоны, но также под мостом – на середине Донца для этого отсыпали специальную площадку.

По информации строителей, ориентировочно к середине марта будут забиты все сваи.