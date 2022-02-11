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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменску назначили нового прокурора 

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Каменску назначили нового прокурора 

Им стал бывший прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев.

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Приказ о новом назначении подписан Генеральным прокурором РФ И. Красновым. Согласно приказу, советник юстиции Коростылев Александр Алексеевич 9 февраля 2022 года назначен на должность каменского городского прокурора сроком на пять лет.

Новый каменский прокурор трудится в надзорном ведомстве с 2010 года. Он занимал должности помощника прокурора Обливского района Ростовской области, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Управления по надзору за исполнением федерального законодательства, старшего прокурора этого же отдела, заместителя прокурора Первомайского района города Ростова-на-Дону, а также заместителя прокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону. До назначения в Каменск-Шахтинский А. Коростылев исполнял должность прокурора Кагальницкого района. 

Напомним, В. Рымашевский, возглавлявший ведомство в Каменске с 2018 года, в сентябре 2021 года покинул пост и сейчас занимает должность прокурора в Азове.

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