Структуру с внесенными изменениями предоставили на рассмотрение депутатам городской думы 11 февраля.

Так, проектом решения предлагается исключить должность заместителя главы администрации города – начальника отдела капитального строительства. Ввести новую – заместитель главы администрации города по вопросам общественной безопасности и правопорядку.

Также предлагается упразднить ряд структурных подразделений. Среди них, к примеру, отдел по организации закупок.

Решение депутаты примут на пленарном заседании, которое планируется провести на следующей неделе.

О том, какие еще изменения намечены в структуре городской администрации и мнение главы В. Шевченко, зачем все это нужно, читайте в «ПИКе» от 16 февраля.