Это следует из опроса, проведенного правительством Ростовской области по итогам за 2021 год.

В ежегодном опросе приняли участие почти 24 тысячи жителей Донского региона. Активнее всего проявили себя граждане в возрасте от 31 года до 50 лет. Респондентам предлагалось оценить работу глав администраций и председателей городских дум в различных сферах – движение городского транспорта, качество автомобильных дорог, оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

Среди городов Ростовской области организацией транспортного обслуживания и дорогами больше всего недовольны жители Каменска и Таганрога, водоснабжением – Каменска, Таганрога и Донецка.

Средние показатели по итогам опроса у каменчан по энерго-, тепло- и газоснабжению.