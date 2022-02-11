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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане недовольны работой сити-менеджера

Шесть начальников и один бизнесмен претендуют на главное кресло Каменска

общество

Каменчане недовольны работой сити-менеджера

Каменчане недовольны работой сити-менеджера

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Это следует из опроса, проведенного правительством Ростовской области по итогам за 2021 год.

В ежегодном опросе приняли участие почти 24 тысячи жителей Донского региона. Активнее всего проявили себя граждане в возрасте от 31 года до 50 лет. Респондентам предлагалось оценить работу глав администраций и председателей городских дум в различных сферах – движение городского транспорта, качество автомобильных дорог, оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

Среди городов Ростовской области организацией транспортного обслуживания и дорогами больше всего недовольны жители Каменска и Таганрога, водоснабжением – Каменска, Таганрога и Донецка. 

Средние показатели по итогам опроса у каменчан по энерго-, тепло- и газоснабжению.

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