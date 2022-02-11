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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 11 февраля

Какой сегодня день: даты и события 11 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 11 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 февраля 2022 года.

  • Всемирный день больного. 11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано скорее как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в категорию больных.
    Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.
    Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».
  • Лаврентьев день. Дата по старому стилю: 29 января. Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский, чья память отмечается в этот день, сначала подвизался в затворе в монастыре великомученика Димитрия, в Киеве близ Печерского монастыря, а потом перешел в саму Печерскую обитель. В 1182 году он был возведен на кафедру Туровскую (что в Гомельской области) и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений.
    Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля.
  • День рождения парохода
  • Международный день женщин и девочек в науке
  • День волшебных сказок на ночь
  • День мятных лепешек
  • День изобретателей
  • Проводы наличности
  • День белой рубашки
  • День гитары

Знаменательные даты и события

  • 1697 Петр I именным указом разрешил продажу табака
  • 1809 Запатентован первый пароход
  • 1829 В Тегеране толпой фанатов убит Александр Грибоедов
  • 1928 Скелетон — состязания спортсменов-скелетонистов включены в программу Олимпийских игр
  • 1929 Ватикан стал суверенным государством

Персоны

  • 1596  — 1650
    Рене Декарт
    французский философ, математик, физик, физиолог
  • 1795  — 1829
    Александр Грибоедов
    русский дипломат, драматург и поэт
  • 1819  — 1868
    Жан Фуко
    французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко
  • 1837  — 1904
    Владимир Марковников
    русский химик, основатель научной школы
  • 1847  — 1931
    Томас Эдисон
    американский изобретатель и предприниматель
  • 1850  — 1924
    Жан-Франсуа Рафаэлли
    французский живописец, гравер, иллюстратор
  • 1891  — 1955
    Ольга Хохлова
  • русская балерина, жена Пабло Пикассо
  • 1898  — 1948
    Сергей Эйзенштейн
    советский режиссер, сценарист, теоретик кино, педагог, художник
  • 1902  — 1975
    Любовь Орлова
    советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР
  • 1917  — 2007
    Сидни Шелдон
  • американский писатель и сценарист
  • 1926  — 2010
    Лесли Нильсен
    канадский и американский актер
  • 1963  — 2012
    Уитни Хьюстон
    американская эстрадная певица, актриса, продюсер

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