общество
Какой сегодня день: даты и события 11 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 февраля 2022 года.
- Всемирный день больного. 11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано скорее как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в категорию больных.
Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.
Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».
- Лаврентьев день. Дата по старому стилю: 29 января. Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский, чья память отмечается в этот день, сначала подвизался в затворе в монастыре великомученика Димитрия, в Киеве близ Печерского монастыря, а потом перешел в саму Печерскую обитель. В 1182 году он был возведен на кафедру Туровскую (что в Гомельской области) и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений.
Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля.
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