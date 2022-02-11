Охранник в администрации города ссылался на какой-то «новый пропускной режим», но коснулся режим только журналиста «ПИКа».

В этом году неоднократно возникали прецеденты с попытками не пустить корреспондентов газеты «ПИК» в здание администрации Каменска-Шахтинского. Даже передача бумажных запросов на информацию (стандарт общения со СМИ чиновников новой администрации) происходит буквально на пороге «белого дома».

Но дальше — больше. На 11 февраля было намечено заседание городской думы. Местом проведения публичного мероприятия был выбран зал администрации города.

В то время как все участники заседания – проходили через турникет свободно, корреспондента «ПИКа», который освещает деятельность городской дум с момента ее учреждения в Каменске, остановили на турникете и потребовали удостоверение.

Удостоверение было предъявлено, наличествовали также защитная маска и QR-код. Но охраннику на турникете этого явно не хватало, он выказывал своим видом явное замешательство. На «затор» возле турникета начали обращать внимание посетители администрации.

Охранник нашел выход – он стал звонить чиновнику администрации А.Толмачеву*. Тот ответил, что проход корреспондента надо согласовать с другим чиновником — Е. Рудаевой! Вот как интересно – новая зам главы по соцвопросам Е. Рудаева, оказывается, теперь «регламентирует» работу городской думы и устанавливает пропускной режим?

Впрочем, фамилию этой чиновницы мы неоднократно слышали от каменчан в связи с запретом «давать информацию «ПИКу» и отвечать на вопросы «ПИКа».

Турникет перед нашим корреспондентом все-таки открыли после вмешательства председателя городской думы-главы города.

Но возникло предположение, что в администрации города Каменска-Шахтинского вознамерились препятствовать журналистской деятельности и ограничивать гарантированное Конституцией РФ право граждан города на информацию,

Отсюда вопросы к главе администрации Каменска-Шахтинского Владимиру Шевченко от редакции газеты «ПИК», имеющей государственное свидетельство на свою деятельность.

Уважаемый Владимир Евгеньевич!

Что за новый пропускной режим действует в администрации города?

На кого этот режим распространяется и по какому принципу?

Просим предоставить описание этого режима для ознакомления с ним многочисленной аудитории издания «ПИК».

*Начальник управления по взаимодействию с административными органами, казачеством, общественными объединениями и работе в информационных системах.