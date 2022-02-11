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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Газету «ПИК» пытались не пустить на заседание городской думы

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власть

Газету «ПИК» пытались не пустить на заседание городской думы

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Охранник в администрации города ссылался на какой-то «новый пропускной режим», но коснулся режим только журналиста «ПИКа».

В этом году неоднократно возникали прецеденты с попытками не пустить корреспондентов газеты «ПИК» в здание администрации Каменска-Шахтинского. Даже передача бумажных запросов на информацию (стандарт общения со СМИ чиновников новой администрации) происходит буквально на пороге «белого дома».
Но дальше — больше. На 11 февраля было намечено заседание городской думы. Местом проведения публичного мероприятия был выбран зал администрации города.
В то время как все участники заседания – проходили через турникет свободно, корреспондента «ПИКа», который освещает деятельность городской дум с момента ее учреждения в Каменске, остановили на турникете и потребовали удостоверение.
Удостоверение было предъявлено, наличествовали также защитная маска и QR-код. Но охраннику на турникете этого явно не хватало, он выказывал своим видом явное замешательство. На «затор» возле турникета начали обращать внимание посетители администрации.
Охранник нашел выход – он стал звонить чиновнику администрации А.Толмачеву*. Тот ответил, что проход корреспондента надо согласовать с другим чиновником — Е. Рудаевой! Вот как интересно – новая зам главы по соцвопросам Е. Рудаева, оказывается, теперь «регламентирует» работу городской думы и устанавливает пропускной режим?
Впрочем, фамилию этой чиновницы мы неоднократно слышали от каменчан в связи с запретом «давать информацию «ПИКу» и отвечать на вопросы «ПИКа».
Турникет перед нашим корреспондентом все-таки открыли после вмешательства председателя городской думы-главы города.
Но возникло предположение, что в администрации города Каменска-Шахтинского вознамерились препятствовать журналистской деятельности и ограничивать гарантированное Конституцией РФ право граждан города на информацию,
Отсюда вопросы к главе администрации Каменска-Шахтинского Владимиру Шевченко от редакции газеты «ПИК», имеющей государственное свидетельство на свою деятельность.

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Что за новый пропускной режим действует в администрации города?
На кого этот режим распространяется и по какому принципу?
Просим предоставить описание этого режима для ознакомления с ним многочисленной аудитории издания «ПИК».

*Начальник управления по взаимодействию с административными органами, казачеством, общественными объединениями и работе в информационных системах.

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