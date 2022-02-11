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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бездомные собаки продолжают нападать

Собачья свора пытается напасть на девочку на окраине Астрахани.

общество

Бездомные собаки продолжают нападать

Опубликовано

Проблема нападения собак на людей стала одной из самых обсуждаемых в этом году.
Новости из разряда «собаки испугали ребенка», «пытались напасть на пожилую женщину» поступают от каменчан в редакцию «ПИКа» регулярно.

Жители одного из многоквартирных домов в мкр. Заводском даже обратились к главе администрации В. Шевченко с просьбой отловить агрессивных животных, которые бросаются на каждого чужака, пытающегося пройти через двор.

Остро обстоит дело со сворами собак и в других городах. На видео, снятом на окраине Астрахани видно, как собачья свора пытается напасть на девочку, видимо, ученицу начальных классов. Есть случаи, в том числе и трагические, и в других регионах. В Магаданской области уже ввели режим ЧС из-за повышенной активности бродячих собак. В связи с этим власти многих регионов России обращаются к федеральному правительству с просьбой изменить законодательство. Глава Следственного комитета РФ А. Бастрыкин в январе поручил подчиненным подготовить предложения для изменения законодательства после смертельных нападений бродячих собак.

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