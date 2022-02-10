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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сегодня в Каменске прощаются с Владимиром Дерябкиным

Десять фактов из жизни выдающегося земляка.

общество

Сегодня в Каменске прощаются с Владимиром Дерябкиным

Опубликовано

Прощание с Заслуженным артистом России Владимиром Дерябкиным состоялось 10 февраля 2022 г. в хуторе Хоботок. Сегодня он похоронен на кладбище Каменска-Шахтинского.

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