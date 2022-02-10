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здоровье
Количество заболевших ковидом за сутки превысило четыре тысячи человек
По данным правительства области со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 9 на 10 февраля...
общество
Какой сегодня день: даты и события 10 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира...
общество
Свидетельства о смерти в России переведут в электронный формат
С 1 марта 2022 года формирование электронного свидетельства о смерти в России станет обязательным. Соответствующее постановление...
общество
Донской водоканал оштрафовали на крупную сумму
За загрязнение рек Северский Донец и Кундрючья придется заплатить 3,2 млн руб. Суд обязал главный водоканал...
здоровье
В России начнут выдавать COVID-сертификаты при наличии антител
С 21 февраля, имея на руках положительный анализ на антитела к вирусу, можно будет получить сертификат...
здоровье
В Каменске за сутки заболел ковидом еще 61 человек
По данным областного правительства со ссылкой на «Роспотребнадзор», за прошедшие сутки с 8 на 9 февраля...
здоровье
Каменские поликлиники добавили телефоны для контакта с пациентами
Согласно новому порядку, который начал действовать с 7 февраля, оформить больничный дистанционно можно до 15 марта...