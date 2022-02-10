Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На улице Танкистов можно будет разъехаться

На улице Танкистов можно будет разъехаться

архив

На улице Танкистов можно будет разъехаться

Бока дороги в этом году планируют отсыпать фалом.

Опубликовано

Ул. Танкистов на Подскельном – одна из самых ровных дорог в районе, но очень узкая.

А тут курсирует общественный транспорт, в том числе и большие автобусы. Те, кто хоть раз сталкивался с ситуацией, когда приходится разъезжаться с машинами, не дадут соврать: это просто нереально. Приходится съезжать в прилегающие переулки, и даже двум легковушкам разъезд дается с трудом.
Как пояснил «ПИКу» депутат городской думы округа № 1 Н. Стрельцов, департамент ЖКХ обещал в этом году отсыпать окраины улицы фалом, чтобы хоть как-то облегчить движение на дороге.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике архив

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

Автор: 08.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Ушел из жизни наш выдающийся земляк Владимир Дерябкин

общество

Ушел из жизни наш выдающийся земляк Владимир Дерябкин

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

происшествия

За аварию на каменском химкомбинате привлечены к ответственности семь человек и юридическое лицо

Помогите больным Каменска, довезите к ним врача!

здоровье

Помогите больным Каменска, довезите к ним врача!

Работодателей хотят освободить от выплат больничных и отпусков

здоровье

Больничный откроют дистанционно и без ПЦР-теста

Жителям Ростовской области разрешили гулять только до магазина

здоровье

В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19

Реклама
Вверх