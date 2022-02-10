Ул. Танкистов на Подскельном – одна из самых ровных дорог в районе, но очень узкая.

А тут курсирует общественный транспорт, в том числе и большие автобусы. Те, кто хоть раз сталкивался с ситуацией, когда приходится разъезжаться с машинами, не дадут соврать: это просто нереально. Приходится съезжать в прилегающие переулки, и даже двум легковушкам разъезд дается с трудом.

Как пояснил «ПИКу» депутат городской думы округа № 1 Н. Стрельцов, департамент ЖКХ обещал в этом году отсыпать окраины улицы фалом, чтобы хоть как-то облегчить движение на дороге.