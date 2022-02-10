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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Количество заболевших ковидом за сутки превысило четыре тысячи человек

Каменской реанимации исполняется 30 лет

здоровье

Количество заболевших ковидом за сутки превысило четыре тысячи человек

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По данным правительства области со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 9 на 10 февраля в регионе заболели ковидом 4067 человек (с 8 на 9 февраля – 3571).

По состоянию на 10 февраля общее количество заболевших ковидом в регионе достигло 249 480 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5937. Коэффициент распространения инфекции – 1,68. Резко подскочила суточная заболеваемость в Ростове (1295 чел., днем ранее 1075). В остальных городах и районах региона число ковидных заболевших без скачков, но неуклонно растет: в Шахтах – 158, Таганроге – 144, Волгодонске – 136 человек за сутки. Каменск находится на 17-м месте – 61 новый заболевший за прошедшие сутки. 

Лечение в донских ковидных госпиталях получают 3192 пациента. С 9 на 10 февраля в регионе скончались 14 человек с COVID-19: девять женщин в возрасте от 59 до 82 лет, пятеро мужчин – от 65 до 89 лет. За весь период в области выздоровели 194 495 человек, за сутки – 1249.

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