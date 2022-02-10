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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава региона В. Голубев дал поручение контролировать городские бюджеты

власть

Глава региона В. Голубев дал поручение контролировать городские бюджеты

Задача поручена Министерству финансов Ростовской области.

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Как сработал Минфин Ростовской области в прошлом году и какие задачи поставил на 2022 год, обсудили на совещании 10 февраля, которое провел губернатор В. Голубев, сообщает региональная пресс-служба.

Так, в 2021 г. Минфин обеспечил поступление в консолидированный бюджет области 218,1 млрд руб. собственных налоговых и неналоговых доходов, рост к 2020 году составил 17,6%. Объем недоимки снижен на 42% – из этого следует, что дончане стали лучше платить по налогам. Общая сумма дохода консолидированного бюджета составила порядка 300 млрд руб.

Согласно оценке Минфина РФ, донской регион отнесен к группе субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости.

Губернатор поручил министерству в 2022 году продолжить работу по исполнению национальных и региональных проектов на территории Ростовской области. Также попросил уделить особое внимание на контроль за исполнением бюджетов городов и районов области.

Все, безусловно, по отчетам хорошо. Не мешало бы обратить внимание и вспомнить данные обещания, в частности каменчанам. Например, на реконструкцию стадиона «Прогресс» и гимназии № 12.

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