Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 февраля 2022 года.

День дипломатического работника в России. Профессиональный праздник — День дипломатического работника, отмечаемый в России ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.

Профессиональный праздник — День дипломатического работника, отмечаемый в России ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России. Ефрем – сверчковый заступник. Дата по старому стилю: 28 января. Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина — одного из учителей церкви 4 века, христианского богослова и поэта. Первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания.

У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Соответственно, и традиций с его днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей.

Но самое главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь.

Дата по старому стилю: 28 января. Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина — одного из учителей церкви 4 века, христианского богослова и поэта. Первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания. У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Соответственно, и традиций с его днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей. Но самое главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь. День рождения утюга

День памяти А.С. Пушкина

День домового

День пирожного с сырным кремом

Всемирный день зернобобовых культур

День рассматривания лиц

День зонтика

Знаменательные даты и события

1636 День рождения утюга: его первое документальное упоминание

1962 Состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса

2003 Чудо-рыба помогла сделать удивительное открытие об океане

2006 Найдены саркофаги в Долине царей

2006 Открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия)

Персоны