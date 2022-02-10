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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 10 февраля

Какой сегодня день: даты и события 10 февраля
Фото: ecologyofrussia.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 10 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 февраля 2022 года.

  • День дипломатического работника в России. Профессиональный праздник — День дипломатического работника, отмечаемый в России ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.
    Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.
  • Ефрем – сверчковый заступник. Дата по старому стилю: 28 января. Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина — одного из учителей церкви 4 века, христианского богослова и поэта. Первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания.
    У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Соответственно, и традиций с его днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей.
    Но самое главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь.
  • День рождения утюга
  • День памяти А.С. Пушкина
  • День домового
  • День пирожного с сырным кремом
  • Всемирный день зернобобовых культур
  • День рассматривания лиц
  • День зонтика

Знаменательные даты и события

  • 1636 День рождения утюга: его первое документальное упоминание
  • 1962 Состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса
  • 2003 Чудо-рыба помогла сделать удивительное открытие об океане
  • 2006 Найдены саркофаги в Долине царей
  • 2006 Открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия)

Персоны

  • 1799  — 1837
    Александр Пушкин
    русский поэт, драматург и прозаик
    1845  — 1923
    Вильгельм Рентген
    немецкий физик, Нобелевский лауреат
  • 1850  — 1891
    Софья Ковалевская
    русский математик, писатель и публицист
  • 1881  — 1972
    Борис Зайцев
    русский писатель, критик и литературовед
  • 1889  — 1968
    Питирим Сорокин
    российский и американский социолог, культуролог, педагог
  • 1890  — 1960
    Борис Пастернак
    русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат
  • 1900  — 1996
    Олег Волков
    советский писатель, публицист, мемуарист
  • 1903  — 1990
    Матвей Блантер
    советский композитор, автор популярных песен, народный артист СССР
  • 1915  — 2016
    Владимир Зельдин
    советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР
  • 1919  — 2001
    Александр Володин
    советский и российский драматург, поэт, сценарист
  • 1923  — 2002
    Чанг Че
    китайский сценарист и режиссер
  • 1938  — 2009
    Георгий Вайнер
    советский писатель и журналист, автор известных детективов
  • 1962  — 1986
    Клиффорд Ли Бертон
    американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica

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