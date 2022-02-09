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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростове найден мертвым экс-глава областного «Роспотребнадзора»

происшествия

В Ростове найден мертвым экс-глава областного «Роспотребнадзора»

Опубликовано

Погибший с пулевым ранением обнаружен у себя дома.

Экс-руководитель Управления «Росприроднадзора» по РО Вадим Полозов найден застреленным у себя в квартире, об этом пишет 1rnd.ru, ссылаясь на собственный источник в одном силовых ведомств.

По факту происшествия началась доследственная проверка, которая покажет, будут ли правоохранительные органы возбуждать уголовное дело.

Чтобы определить, было это убийство или самострел, назначен ряд экспертиз.

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