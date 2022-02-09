С 21 февраля, имея на руках положительный анализ на антитела к вирусу, можно будет получить сертификат с QR-кодом. Срок действия документа составит шесть месяцев.

Соответствующие изменения внесены в приказ Минздрава об утверждении формы ковид-сертификатов и опубликованы на портале правовой информации.

Теперь сертификат будет содержать информацию о вакцинации, факте перенесенного заболевания (если он имел место) и сведения о результате анализа на антитела. Каких-либо требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата в постановлении не прописано. Тем же, кто переболел ковидом, имеет положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно получить сертификат сроком на год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Остается добавить, что заявление на получение QR-кода нужно будет подавать на «Госуслугах». Повторное оформление обновленного сертификата не предусмотрено.