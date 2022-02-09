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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске за сутки заболел ковидом еще 61 человек

В Каменске за сутки заболел ковидом еще 61 человек

здоровье

В Каменске за сутки заболел ковидом еще 61 человек

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По данным областного правительства со ссылкой на «Роспотребнадзор», за прошедшие сутки с 8 на 9 февраля на Дону заболели ковидом 3571 человек (с 7 на 8 февраля – 3312).

По состоянию на 9 февраля общее количество заболевших в регионе составило 245 413 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5840. Коэффициент распространения инфекции – 1,9. Заболевшие зарегистрированы во всех 55 городах и районах области. В рейтинге по заболеваемости за прошедшие сутки Каменск находится на 17-м месте – в городе 61 новый заболевший. 

С 8 на 9 февраля в регионе скончались от ковида 12 человек с COVID-19: 9 женщин в возрасте от 60 лет до 91 года и трое мужчин от 77 до 92 лет. За весь период в области выздоровели 193 246 человек, за сутки – 1202 человека. В настоящий момент лечение в стационарах получает 3161 пациент. 

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