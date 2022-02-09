С 1 марта 2022 года формирование электронного свидетельства о смерти в России станет обязательным. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Единый федеральный реестр свидетельств о смерти будет находится в компетенции Минздрава. Сначала данные о причинах смерти медучреждения будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Следующим получателем информации станет Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Доступ к информации будут иметь и другие федеральные ведомства. Предполагается, что нововведение упростит работу ЗАГСов и облегчит жизнь родственникам умершего, поскольку ранее в их обязанности входило получение бумажного свидетельства и его регистрация в ЗАГСе. С 1 марта родственникам умершего электронный документ не нужно будет никуда предоставлять.