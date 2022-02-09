Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Свидетельства о смерти в России переведут в электронный формат

Росстат сообщил о снижении численности населения России

общество

Свидетельства о смерти в России переведут в электронный формат

Опубликовано

С 1 марта 2022 года формирование электронного свидетельства о смерти в России станет обязательным. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Единый федеральный реестр свидетельств о смерти будет находится в компетенции Минздрава. Сначала данные о причинах смерти медучреждения будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Следующим получателем информации станет Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Доступ к информации будут иметь и другие федеральные ведомства. Предполагается, что нововведение упростит работу ЗАГСов и облегчит жизнь родственникам умершего, поскольку ранее в их обязанности входило получение бумажного свидетельства и его регистрация в ЗАГСе. С 1 марта родственникам умершего электронный документ не нужно будет никуда предоставлять. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

Автор: 08.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Ушел из жизни наш выдающийся земляк Владимир Дерябкин

общество

Ушел из жизни наш выдающийся земляк Владимир Дерябкин

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

происшествия

За аварию на каменском химкомбинате привлечены к ответственности семь человек и юридическое лицо

В Каменске латают дороги временным способом

транспорт

В Каменске латают дороги временным способом

Помогите больным Каменска, довезите к ним врача!

здоровье

Помогите больным Каменска, довезите к ним врача!

Работодателей хотят освободить от выплат больничных и отпусков

здоровье

Больничный откроют дистанционно и без ПЦР-теста

Реклама
Вверх