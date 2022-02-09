Проблема обеспечения жителей региона чистой водой обсуждались в Правительстве Ростовской области 8 февраля.

В ходе совещания губернатор Василий Голубев дал поручение как можно скорее завершить все работы по строительству водовода в мкр. Лиховском Каменска-Шахтинского и отдать людям нужные им коммунальные объекты, сообщает пресс-служба областного Правительства.

– Обеспечение чистой водой региона – абсолютный приоритет. В Лиховском чистую воду ждут 11 тысяч человек, – отметил в ходе совещания В. Голубев.

Напомним, строительство нового водовода в мкр. Лиховском началось в 2012 году. До 2018 года каменским властям несколько раз приходилось разрывать контракты с недобросовестными подрядчиками. Работы возобновились в 2018-м и должны были завершиться к концу 2020 года. Однако подрядчик ООО «АЭМ Ростов» затянул сроки, в связи с чем в мае 2021-го договор с ним был расторгнут.

Проведение аукциона по выбору нового подрядчика для строительства водовода в мкр. Лиховском намечено на этот год. Завершиться работы должны 20 декабря 2023 года.