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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Южном благоустроят детскую площадку

На Южном благоустроят детскую площадку

ЖКХ

На Южном благоустроят детскую площадку

Опубликовано

Площадку возле «Телеграфа» отремонтируют по инициативе депутата округа № 2 Николая Стрельцова за счет средств городского бюджета.

По примерным расчетам реконструкция детской площадки обойдется в 250 тыс. руб. Еще годные аттракционы будут приведены в порядок, негодные отправятся на мусор, а вместо них будут установлены новые. Деньги выделят из резервного фонда главы администрации города, которые при формировании бюджета были заложены на исполнение наказов избирателей.

Какие еще работы будут проходить на Южном и Подскельном, читайте в газете «ПИК»  от 16 февраля.

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