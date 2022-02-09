Объем потребления природного газа в Ростовской области вырос в прошлом году на 23%.

В 2021 году объем потребления газа как моторного топлива составил 81,3 млн тонн. Об этом сообщила региональная пресс-служба.

Как отметил замгубернатора И. Сорокин, в Ростовской области продолжается развитие рынка газомоторного топлива. За три последние года введены в эксплуатацию 30 заправочных комплексов, в том числе восемь в 2021 году. В текущем году планируется, что в регионе появится еще 11 метановых заправок.