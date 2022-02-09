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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону набирают популярность газовые заправки

Каменчане против строительства заправки рядом с их домами
Фото из архива.

транспорт

На Дону набирают популярность газовые заправки

Опубликовано

Объем потребления природного газа в Ростовской области вырос в прошлом году на 23%.

В 2021 году объем потребления газа как моторного топлива составил 81,3 млн тонн. Об этом сообщила региональная пресс-служба. 

Как отметил замгубернатора И. Сорокин, в Ростовской области продолжается развитие рынка газомоторного топлива. За три последние года введены в эксплуатацию 30 заправочных комплексов, в том числе восемь в 2021 году. В текущем году планируется, что в регионе появится еще 11 метановых заправок.

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