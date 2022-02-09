Согласно новому порядку, который начал действовать с 7 февраля, оформить больничный дистанционно можно до 15 марта включительно.

Из-за стремительного роста заболевших, в Ростовской области были введены новые правила выдачи больничных листов дистанционно при легком течении ОРВИ или COVID-19. Однако с момента вступление в силу нового порядка, пациенты стали массово жаловаться на невозможность дозвониться по телефонам регистратур. Поэтому лечебные учреждения ввели дополнительные телефоны.

Напомним, во время дистанционной консультации при необходимости должен быть оформлен электронный больничный лист на 7 дней, назначено лечение, при необходимости выписан электронный рецепт или доставлены лекарства. Предъявлять при этом ПЦР-тест или посещать поликлинику необязательно. Если состояние больного ухудшится, он может вызвать врача на дом.

Телефоны колл-центров каменских поликлиник

Взрослая поликлиника ЦГБ:

Телефоны регистратур: 8 (86365) 4-50-81, 4-50-82, 4-50-83, 4-51-25, 4-51-27.

Номера телефонов «горячей линии» для лиц заболевших COVID-19: +7-988-253-04-41, +7-939-864-59-03, +7-939-864-58-99 (ПН-ПТ 8.00 — 17.00)

Детская поликлиника:

Телефон регистратуры: 8 (863)65 7-44-61

Дополнительные контактные телефоны: 8 (863)65 7-21-53; 7-21-57.

ГБ №1 (комбинат):

Телефоны регистратуры: 8 (86365) 2-04-18, 2-05-56.

Дополнительный контактный телефон: +7-906-428-99-70 (с 9.00 до 15.00)

ГП №1 (мкр. Заводской)

Телефон регистратуры: 8 (863)65 6-46-18.

Единый телефонный номер по коронавирусу в Ростовской области — 122 (служба 122) осуществляет прием звонков только по вопросам заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также для разъяснения информации по вопросам уточнения телефонных номеров и адресов регистратур и поликлиник).

Круглосуточный телефон «горячей линии» для помощи пожилым людям, заболевшим коронавирусом или находящимся на самоизоляции: 8-800-2003-411.

Официальный сайт: minzdrav.donland.ru, куда можно подать жалобу.