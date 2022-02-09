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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 9 февраля

Какой сегодня день: даты и события 9 февраля
Фото: Иван Ермолин.

общество

Какой сегодня день: даты и события 9 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 февраля 2022 года.

  • День работника гражданской авиации России. Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации, установленный Указом Президента РФ № 98 от 9 февраля 2013 года и приуроченный к дате возникновения отечественного воздушного флота.
    Хотя пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но именно в этот день в 1923 году в России официально появилась гражданская авиация, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».
  • Златоустьев огонь. Дата по старому стилю: 27 января. На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста.
    Этому святому в народе принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».
  • Международный день стоматолога 
  • День зимних видов спорта в России
  • День рождения волейбола
  • День рождения стриптиза
  • День апростохорошо
  • Международный день пиццы
  • День чтения в ванной
  • День зубной боли

Знаменательные даты и события

  • 1897 Стартовала первая полная перепись населения Российской Империи
  • 1904 Началась Русско-японская война
  • 1923 В СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации»
  • 1948 В Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай
  • 1969 Состоялся первый полет самолета Боинг 747

Персоны

  • 1773  — 1841
    Уильям Гаррисон
    9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик
  • 1783  — 1852
    Василий Жуковский
    русский поэт-романтик, переводчик, литературный критик, педагог
  • 1821  — 1881
    Федор Достоевский
    русский писатель и мыслитель
  • 1844  — 1927
    Анатолий Кони
    российский государственный деятель, юрист
  • 1846  — 1929
    Вильгельм Майбах
    немецкий автоконструктор и предприниматель
  • 1870  — 1960
    Александр Бенуа
    русский художник, историк искусства
  • 1874  — 1940
    Всеволод Мейерхольд
    русский и советский режиссер, актер, педагог
  • 1880  — 1967
    Владимир Сукачев
    советский эколог, геоботаник, лесовод, географ, академик
  • 1887  — 1919
    Василий Чапаев
    советский военачальник, герой Гражданской войны
  • 1903  — 1972
    Николай Крылов
    советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза
  • 1914  — 1984
    Юрий Андропов
    советский государственный и политический деятель, глава СССР (1982-1984)
  • 1915  — 1982
    Борис Андреев
    советский актер театра и кино, народный артист СССР
  • 1925  — 2016
    Валентин Зорин
    советский и российский политолог, журналист, телеведущий
  • 1928  — 1989
    Тэдзука Осаму
    японский аниматор, создатель нового стиля «больших глаз» в манге и аниме
  • р. 1979
    Ирина Слуцкая
    российская фигуристка, призер Олимпийских игр, общественный деятель

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