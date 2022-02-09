Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 февраля 2022 года.

День работника гражданской авиации России. Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации, установленный Указом Президента РФ № 98 от 9 февраля 2013 года и приуроченный к дате возникновения отечественного воздушного флота.

Хотя пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но именно в этот день в 1923 году в России официально появилась гражданская авиация, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».

Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации, установленный Указом Президента РФ № 98 от 9 февраля 2013 года и приуроченный к дате возникновения отечественного воздушного флота. Хотя пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но именно в этот день в 1923 году в России официально появилась гражданская авиация, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Златоустьев огонь. Дата по старому стилю: 27 января. На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста.

Этому святому в народе принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

Дата по старому стилю: 27 января. На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста. Этому святому в народе принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели». Международный день стоматолога

День зимних видов спорта в России

День рождения волейбола

День рождения стриптиза

День апростохорошо

Международный день пиццы

День чтения в ванной

День зубной боли

Знаменательные даты и события

1897 Стартовала первая полная перепись населения Российской Империи

1904 Началась Русско-японская война

1923 В СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации»

1948 В Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай

1969 Состоялся первый полет самолета Боинг 747

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