общество
Какой сегодня день: даты и события 9 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 февраля 2022 года.
- День работника гражданской авиации России. Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации, установленный Указом Президента РФ № 98 от 9 февраля 2013 года и приуроченный к дате возникновения отечественного воздушного флота.
Хотя пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но именно в этот день в 1923 году в России официально появилась гражданская авиация, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».
- Златоустьев огонь. Дата по старому стилю: 27 января. На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста.
Этому святому в народе принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».
- Международный день стоматолога
- День зимних видов спорта в России
- День рождения волейбола
- День рождения стриптиза
- День апростохорошо
- Международный день пиццы
- День чтения в ванной
- День зубной боли
Знаменательные даты и события
- 1897 Стартовала первая полная перепись населения Российской Империи
- 1904 Началась Русско-японская война
- 1923 В СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации»
- 1948 В Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай
- 1969 Состоялся первый полет самолета Боинг 747
Персоны
- 1773 — 1841
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9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик
- 1783 — 1852
Василий Жуковский
русский поэт-романтик, переводчик, литературный критик, педагог
- 1821 — 1881
Федор Достоевский
русский писатель и мыслитель
- 1844 — 1927
Анатолий Кони
российский государственный деятель, юрист
- 1846 — 1929
Вильгельм Майбах
немецкий автоконструктор и предприниматель
- 1870 — 1960
Александр Бенуа
русский художник, историк искусства
- 1874 — 1940
Всеволод Мейерхольд
русский и советский режиссер, актер, педагог
- 1880 — 1967
Владимир Сукачев
советский эколог, геоботаник, лесовод, географ, академик
- 1887 — 1919
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советский военачальник, герой Гражданской войны
- 1903 — 1972
Николай Крылов
советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза
- 1914 — 1984
Юрий Андропов
советский государственный и политический деятель, глава СССР (1982-1984)
- 1915 — 1982
Борис Андреев
советский актер театра и кино, народный артист СССР
- 1925 — 2016
Валентин Зорин
советский и российский политолог, журналист, телеведущий
- 1928 — 1989
Тэдзука Осаму
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- р. 1979
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