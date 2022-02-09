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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской водоканал оштрафовали на крупную сумму

Русло реки Северского Донца прочистили
Фото из архива.

общество

Донской водоканал оштрафовали на крупную сумму

Опубликовано

За загрязнение рек Северский Донец и Кундрючья придется заплатить 3,2 млн руб.

Суд обязал главный водоканал Ростовской области – Управление развития систем водоснабжения – выплатить штраф на кругленькую сумму – на 3,2 млн руб. за загрязнение двух рек, пишет Don24, ссылаясь на межрегиональное управление «Росприроднадзора» по РО и Республике Калмыкии.

Поясняется, что в 2020 году в ведомство поступило много обращений и жалоб от жителей Красносулинского района. Специалисты нагрянули с проверкой, которая показала, что в сточных водах, которые водоканал сбрасывает в реки, превышена концентрация загрязняющих веществ.

В итоге «Росприроднадзор» вынес 20 постановлений о наказании по ряду статей КоАП РФ. Но водоканал обжаловал их в суде. Тогда на предприятие было направлено требование добровольно возместить нанесенный природе вред, но не тут-то было. Сроки прошли, а денег так и не поступило. Был направлен иск в суд на возмещение ущерба в принудительном порядке. После ряда заседаний требования «Росприроднадзора» признали законными и обязали ГУП РО «УРСВ» возместить сумму ущерба в полном объеме.

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