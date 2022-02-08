Совфед разработал документ, согласно которому детей до 12 лет не смогут отсаживать от родителей.

Законопроект разработан в профильном комитете СФ по экономической политике. Автором выступил Андрей Кутепов. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно документу, авиаперевозчик обязан размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах.

Автор поясняет, что главной причиной для разработки законопроекта послужили частые ситуации, в которых возникают конфликты из-за того, что в самолете ребенка отсаживают от родителей в разных местах.