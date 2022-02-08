С 2022 года «ТНС энерго Ростов-на-Дону» начнет бесплатно устанавливать в квартирах «интеллектуальные приборы учета электроэнергии», показания которых передаются автоматически.

Подать заявку на бесплатную установку такого электросчетчика можно, если:

истек срок межповерочного интервала,

закончился срок эксплуатации счетчика,

прибор вышел из строя.

Если жильцы хотят заменить действующие приборы учета, пригодные к расчету, на «интеллектуальные» по собственной инициативе, то сделать это можно также по заявке, но на коммерческой основе, сообщила в редакцию газеты «ПИК» начальник службы информации и общественных связей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дон» Маргарита Куликова.

Конечно, установка таких счетчиков может избавить дом от воровства электроэнергии, а также научить жильцов исправно оплачивать весь объем потребленных киловатт. Однако, чтобы такая мера была эффективной, нужно заменить все счетчики в доме разом. А значит, без растраты личных денег жильцам дома не обойтись.