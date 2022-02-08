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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Службу-122 передали в ведение спасателей 

здоровье

Службу-122 передали в ведение спасателей 

Опубликовано

Служба оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру 122 передана в ведение департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба правительства РО, служба-122 была создана в конце 2020 г. для информирования граждан по вопросам медпомощи в условиях пандемии. В ее компетенции обеспечение маршрутизации поступающих звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19. 41 оператор call-центра службы-122 в круглосуточном режиме отвечают на вопросы, касающиеся коронавируса и вакцинации. В январе 2022 года в среднем за сутки по единому номеру «122» поступало до 700 вызовов. В ближайшем будущем предполагается увеличение количества операторов. Решение об этом принято 1 февраля. Разработано и согласовано техзадание на информирование граждан с помощью автоматизированного голосового робота. остается добавить, что дончане могут позвонить в службу «122» как со стационарного, так и с мобильного телефона.

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