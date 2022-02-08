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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россияне считают самыми богатыми политиков

Медработникам соцучреждений обещаны федеральные доплаты

общество

Россияне считают самыми богатыми политиков

Опубликовано

Данные аналитического исследования, которое показало, какие профессии самые доходные, опубликовал ВЦИОМ*.

Так, каждый пятый россиянин считает, что самая доходная профессия у политиков. За них поставили галочку 19% респондентов, второе место и 13% голосов у IT-специалиста и предпринимателя, третье место и 11% отдали за юриста, а 10% – специалистам банковской, газовой и нефтяной сфер, а также медработникам.  

Если брать статистику последних 15 лет, то с каждым годом все большую популярность набирают IT-специальности.

Нейтральное отношение о доходности россияне показывают к работникам сферы торговли и услуг, образования, строителям, сварщикам, токарям, слесарям и электрикам.

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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