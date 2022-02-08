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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 6-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.

Читайте в номере:

  • На больничный по звонку. Людям, на которых напал не очень страшный, но очень заразный «омикрон», облегчили жизнь, дав возможность открыть и закрыть больничный по телефону. Причем без ПЦР-теста на ковид. Но пока система не выдерживает нагрузки. И не только в Каменске, а по всей стране »2-3
  • Виадук могут перекрыть. Заводской могут закрыть для движения. Путепроводу требуется срочный ремонт. /2
  • Расписание для пассажиров. График движения автобусов по Каменску с поправками. /6-7
  • Прощание с Владимиром Дерябкиным. 6 февраля ушел из жизни наш выдающийся земляк. »4
  • Коллектор хотят продублировать? В семи из 22 городов Ростовской области ситуация с канализационными коллекторами названа самой напряженной. Попал в этот список и Каменск. Власти города рассматривают версии, как эту проблему решить. /3
  • За аварию на химкомбинате привлекают семерых. Пока Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор») после ЧП на химкомбинате «Каменский» привлекла к административной ответственности одно юридическое и семь должностных лиц. /5
  • Ему было принципиально, чтобы до 14 лет. 4 февраля в Каменском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении местного педофила. Преступник развращал девочек, самой младшей из которых было 9 лет. /21
  • Каменских врачей приговорили к штрафу. 2 февраля состоялся суд по делу трех каменских врачей ЦГБ. После почти трех-летнего разбирательства врачам вынесен приговор в виде штрафа. Однако фигуранты нашумевшего уголовного дела не согласны с наказанием и будут оспаривать это решение. /8
  • За что нам столько насчитали? На прошлой неделе количество посетителей в местном офисе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» увеличилось в разы. Каменчане пытались выяснить, откуда в новых квитанциях взялись суммы, далекие от реальных. /10
  • В Чистоозерном построят новый стадион. Совсем скоро в центре пос. Чистоозерного начнутся глобальные работы — старый стадион снесут с лица земли, а на его месте построят новый. Согласно плану благоустройства, он будет не хуже областных современных спортивных объектов. /8

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

Автор: 08.02.2022
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