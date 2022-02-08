Начиная с 2016 года в Ростовской области более 6350 дольщиков вернули свои деньги.

Права обманутых дольщиков восстановлены по 78 объектам – это 6351 договор участия в долевом строительстве, в том числе в прошлом году по 33 объектам (2507 ДДУ), сообщает областная пресс-служба.

Региональные меры поддержки обманутых дольщиков – это предоставление жилища в рамках инвестиционных проектов или же субсидий объединениям дольщиков, с помощью которых завершается строительство проблемных многоквартирных домов и введение их в эксплуатацию.

Отметим, что на восстановление прав пострадавших участников долевого строительства в областном бюджете на ближайшие три года заложено более 1 млрд рублей.

Напомним, в Каменске также имеется проблема с обманутыми дольщиками, которые много лет назад приобрели квартиры в недостроенном доме на ул. Халтурина.