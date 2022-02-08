Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону количество зараженных ковидом за сутки достигло 3312 человек

здоровье

На Дону количество зараженных ковидом за сутки достигло 3312 человек

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 7 на 8 февраля в регионе зарегистрировано 3312 новых больных с COVID-19 (с 6 на 7 февраля – 3213).

По состоянию на 8 февраля общее количество заболевших ковидом в Ростовской области за весь период пандемии составило 241 842 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5755. Коэффициент распространения инфекции – 2,2. 

Больше всего заболевших за сутки с 7 на 8 февраля отмечается в Ростове (1005 чел.), Шахтах (130), Волгодонске (122), Таганроге (120), Батайске (114). Каменск в рейтинге заболеваемости на 16-м месте среди 55 городов и районов области – 58 новых пациентов.

Среди новых заболевших 41,6% в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, 15,5% – дети.

За сутки в регионе скончались еще 16 человек с COVID-19: 11 женщин в возрасте от 47 до 87 лет, и 5 мужчин – от 69 до 87 лет.

За весь период на Дону выздоровели 192 044 человека, за сутки – 851 человек.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 февраля!

Автор: 08.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменском районе построят суперсовременный стадион

спорт

В Каменском районе построят суперсовременный стадион

Виадук на дороге в Заводской могут закрыть

транспорт

Виадук на дороге в Заводской могут закрыть

Ушел из жизни наш выдающийся земляк Владимир Дерябкин

общество

Ушел из жизни наш выдающийся земляк Владимир Дерябкин

В Каменске автоледи врезалась в жилой дом

происшествия

В Каменске автоледи врезалась в жилой дом

Погибшему осужденному оставалось сидеть в каменской колонии восемь месяцев

происшествия

Погибшему осужденному оставалось сидеть в каменской колонии восемь месяцев

Реклама
Вверх