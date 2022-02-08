По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 7 на 8 февраля в регионе зарегистрировано 3312 новых больных с COVID-19 (с 6 на 7 февраля – 3213).

По состоянию на 8 февраля общее количество заболевших ковидом в Ростовской области за весь период пандемии составило 241 842 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5755. Коэффициент распространения инфекции – 2,2.

Больше всего заболевших за сутки с 7 на 8 февраля отмечается в Ростове (1005 чел.), Шахтах (130), Волгодонске (122), Таганроге (120), Батайске (114). Каменск в рейтинге заболеваемости на 16-м месте среди 55 городов и районов области – 58 новых пациентов.

Среди новых заболевших 41,6% в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, 15,5% – дети.

За сутки в регионе скончались еще 16 человек с COVID-19: 11 женщин в возрасте от 47 до 87 лет, и 5 мужчин – от 69 до 87 лет.

За весь период на Дону выздоровели 192 044 человека, за сутки – 851 человек.