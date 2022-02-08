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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Многих дончан перестало устраивать свое имя

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Многих дончан перестало устраивать свое имя

За сменой имени стали направляться в ЗАГСы.

Опубликовано

В Ростовской области за последние несколько лет горожане стали чаще менять имена, сообщила rostovgazeta.ru, ссылаясь на областное управление ЗАГС.

Так, согласно статистике, в 2017 году свое имя поменяли 2,1 тыс. человек, в следующем еще больше — 2,2 тыс. А вот в 2021-м показатель увеличился еще значительнее — 2,8 тыс. человек приняли решение о смене имени.

Меж тем количество браков за аналогичный период сократилось. В 2017 году сочетались узами брака 29,4 молодоженов, а в прошлом — 25,6 тыс.

При этом количество разводов остается на уровне. В среднем в год на Дону расторгают брак 18 тыс. пар.

Отметим, что с 2017 года по 2021-й увеличилась смертность и уменьшилась рождаемость.  

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