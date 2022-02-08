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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 8 февраля

Какой сегодня день: даты и события 8 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 8 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 февраля 2022 года.

  • День российской науки. Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учрежденный указом Президента РФ в 1999 году.
    (28 января) 8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.
    7 июня 1999 года Указом Президента РФ № 717 был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».
  • Федор-поминальник. Дата по старому стилю: 26 января. Преподобный Феодор Студит, память которого отмечается в этот день, родился в 758 году в Константинополе и получил широкое и разностороннее образование. В 796 году за ревность о хранении церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Багрянородного после жестоких мучений был сослан в заточение.
  • День военного топографа  
  • Всемирный день безопасного Интернета
  • День риелтора
  • День нирваны
  • День воздушных змеев
  • День памяти юного героя-антифашиста
  • День «Смейся и богатей»
  • День бойскаутов
  • День подбрасывания монетки
  • День внеземной культуры

Знаменательные даты и события

  • 1724 Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств
  • 1816 В полицейской операции впервые задействовали собаку
  • 1837 В Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом
  • 1838 Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа
  • 1919 В России опубликован декрет «О введении счета времени по международной системе»
  • 1929 В русском языке появилось слово «вертолет»

Персоны 

  • 1666  — 1696
    Иван V
    русский царь (1682-1696), брат Петра I
  • 1672  — 1725
    Петр I
    первый российский император, царь-реформатор (1682-1725)
  • 1798  — 1849
    Михаил Романов
    русский Великий князь, генерал-адъютант
  • 1828  — 1905
    Жюль Верн
    французский писатель, классик приключенческой литературы
  • 1834  — 1907
    Дмитрий Менделеев
    русский ученый, открывший периодический закон химических
  • 1842  — 1921
    Петр Кропоткин
    русский анархист, географ, историк
  • 1896  — 1979
    Николай Тихонов
    советский поэт, прозаик и публицист
  • р. 1949
    Ирина Муравьева
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • 1963  — 2010
    Анна Самохина
    советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России
  • 1971  — 2005
    Дмитрий Нелюбин
    советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион
  • р. 1977
    Роман Костомаров
    российский фигурист, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России
  • р. 1987
    Каролина Костнер
    итальянская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр

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