общество
Какой сегодня день: даты и события 8 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 февраля 2022 года.
- День российской науки. Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учрежденный указом Президента РФ в 1999 году.
(28 января) 8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.
7 июня 1999 года Указом Президента РФ № 717 был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».
- Федор-поминальник. Дата по старому стилю: 26 января. Преподобный Феодор Студит, память которого отмечается в этот день, родился в 758 году в Константинополе и получил широкое и разностороннее образование. В 796 году за ревность о хранении церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Багрянородного после жестоких мучений был сослан в заточение.
- День военного топографа
- Всемирный день безопасного Интернета
- День риелтора
- День нирваны
- День воздушных змеев
- День памяти юного героя-антифашиста
- День «Смейся и богатей»
- День бойскаутов
- День подбрасывания монетки
- День внеземной культуры
Знаменательные даты и события
- 1724 Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств
- 1816 В полицейской операции впервые задействовали собаку
- 1837 В Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом
- 1838 Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа
- 1919 В России опубликован декрет «О введении счета времени по международной системе»
- 1929 В русском языке появилось слово «вертолет»
Персоны
- 1666 — 1696
Иван V
русский царь (1682-1696), брат Петра I
- 1672 — 1725
Петр I
первый российский император, царь-реформатор (1682-1725)
- 1798 — 1849
Михаил Романов
русский Великий князь, генерал-адъютант
- 1828 — 1905
Жюль Верн
французский писатель, классик приключенческой литературы
- 1834 — 1907
Дмитрий Менделеев
русский ученый, открывший периодический закон химических
- 1842 — 1921
Петр Кропоткин
русский анархист, географ, историк
- 1896 — 1979
Николай Тихонов
советский поэт, прозаик и публицист
- р. 1949
Ирина Муравьева
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
- 1963 — 2010
Анна Самохина
советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России
- 1971 — 2005
Дмитрий Нелюбин
советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион
- р. 1977
Роман Костомаров
российский фигурист, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России
- р. 1987
Каролина Костнер
итальянская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр