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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В больницы Ростова поступают младенцы с коронавирусом

В больницы Ростова поступают младенцы с коронавирусом

здоровье

В больницы Ростова поступают младенцы с коронавирусом

Опубликовано

В детское отделение ростовского ковидного госпиталя №1, который функционирует на базе областной ГБ №20 поступили первые новорожденные с диагнозом COVID-19.

Хотя принято считать, что «омикрон» у детей и взрослых в большинстве случаев протекает в легкой форме, как оказалось, не у всех. Столь юных пациентов госпиталь принял впервые. Об этом сообщает donnews.ru со ссылкой на заведующую детским отделением ковидного госпиталя №1 М. Бухтоярову. Раньше таких случаев, когда у новорожденных ПЦР-тест был отрицательным, зарегистрировано не было. При этом, медик опровергает легкое протекание заболевания у инфицированных омикрон-штаммом детей, поскольку имеют место поражения бронхолегочной системы, как и при «дельте». Ее мнение разделяет начальник инфекционного госпиталя «двадцатки» Максим Ткачев: «Ежедневно в отделение поступают 5-6 детей. Почти все они с тяжелыми патологиями». Вывод однозначен, берегите своих детей, своевременно обращайте внимание на малейшее недомогание, чтобы не упустить время.

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