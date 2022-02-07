Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Смертей от COVID-19 на Дону стало меньше

здоровье

Смертей от COVID-19 на Дону стало меньше

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки с 6 на 7 февраля число новых больных с COVID-19 увеличилось на 3213 человек (5 на 6 февраля – 3492). 

По состоянию на 7 февраля общее количество заболевших в регионе за весь период пандемии составило 238 530 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5676. Коэффициент распространения инфекции – 2,58. В числе лидеров по количеству новых заболевших – Ростов (931 чел.), Таганрог (152), Шахты (139), Волгодонск (123), Батайск (119). В Каменске за сутки 46 заболевших. 

Лечение в ковидных госпиталях региона получают 3126 пациентов, в Каменске – 79 чел.

С 6 на 7 февраля в регистре от ковида скончались шесть человек: женщина 62 лет и пятеро мужчин от 33 до 89 лет. По сравнению с показателями ноября и декабря 2021 г. суточная смертность от ковида на Дону уменьшилась. 

На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 1 964 080 человек.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Семьям пострадавших и погибшего в Каменске будет оказана помощь

происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на каменском химкомбинате

Виадук на дороге в Заводской могут закрыть

транспорт

Виадук на дороге в Заводской могут закрыть

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

В Каменском районе построят суперсовременный стадион

спорт

В Каменском районе построят суперсовременный стадион

В Каменске автоледи врезалась в жилой дом

происшествия

В Каменске автоледи врезалась в жилой дом

Реклама
Вверх