С 7 февраля в Ростовской области начали действовать новые правила оформления больничных листов для взрослых больных ОРВИ и COVID-19 в легкой форме и справок для школьников.

Теперь при легком течении ОРВИ или COVID-19 больничный можно оформить дистанционно. При этом можно не предъявлять положительный ПЦР-тест или посещать поликлинику. Все что необходимо, так это дозвониться в регистратуру поликлиники, к которой прикреплен, или на телефон федеральной горячей линии по номеру 122. Электронный лист нетрудоспособности (больничный) выдается на семь дней. Предполагается, что такая мера поможет снизить нагрузку на поликлиники и врачей в период роста заболеваемости.

Если состояние больного ухудшится, он может вызвать врача на дом. Новый порядок будет действовать до 15 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Телефоны регистратур каменских поликлиник

Взрослая поликлиника ЦГБ: 8 (86365) 4-50-81, 4-50-82, 4-50-83, 4-51-25, 4-51-27.

ГБ №1 (комбинат): 8 (86365) 2-04-18

ГП № 1 (мкр. Заводской): 6-46-18.

Детская поликлиника: 7-44-61.

Горячая линия для лиц, заболевших COVID-19 в Каменске: +7-988-253-04-41 (с ПН по ПТ 8.00 — 17.00).

Единый телефонный номер по коронавирусу в Ростовской области — 122.