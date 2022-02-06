По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки с 5 на 6 февраля на Дону зарегистрировано 3492 заболевших COVID-19 (с 4 на 5 февраля – 3198).

По состоянию на 6 февраля, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5588. Коэффициент распространения инфекции – 2,58. Самая значительная заболеваемость ковидом отмечается в Ростове (1116 новых случаев), Волгодонске (152), Таганроге (147), Шахтах (128), Сальском районе (121), Батайске (118), Аксайском районе (109), Новочеркасске (104). В Каменске за прошедшие сутки заболели 62 человека. Наибольший процент новых пациентов в возрасте от 18 до 45 лет (39,2%), растет заболеваемость среди детей – 18,7% от общего количества заболевших по области.

За сутки зарегистрировано еще пять смертей от COVID-19: скончались четыре женщины в возрасте от 69 до 81 года, и мужчина 63 лет.

За весь период в области выздоровели 190369 человек, за сутки – 807.