Сегодня, 6 февраля, в Санкт-Петербурге закончил свой земной путь наш выдающийся земляк, родовой донской казак, Заслуженный артист России Владимир Игнатьевич Дерябкин.

Пару месяцев не дожил он до своего 73-летия. Мы потеряли выдающегося человека, талантливого артиста, писателя, поэта, барда, большого любителя старины, настоящего патриота своего родного Донского края.

Владимир Игнатьевич родился 9 апреля 1949 г. Своему трудному, но яркому детству был благодарен всю жизнь, с пеленок впитав любовь к своей малой Родине. Отец – фронтовик, вернувшийся с Великой Отечественной без ноги. Мать, Александра Аполлоновна, через всю свою жизнь пронесла любовь к казачьей культуре, выступала в хоре, до последних дней радовала людей исконным исполнением и глубоким знанием донской казачьей песни.

В юности, вслед за старшим братом, уехал Владимир Игнатьевич из Каменска-Шахтинского в Ленинград. И там судьба навсегда соединила его с цирком. Поднявшись от конюха цирка на Фонтанке, впоследствии став учеником великого Олега Попова, Дерябкин сделал выдающуюся карьеру циркового клоуна и дрессировщика медведей. Он создал первый в России Медвежий театр миниатюр, с которым, с овациями, объездил весь мир.

Окончив карьеру в цирке, Дерябкин приобрел и обустроил усадьбу на Родине – в живописном хуторе Хоботок на берегу Донца под Каменском. Именно здесь старался он проводить весну, лето и осень. От души помогал, тратил время, силы и деньги, потомкам настоящих казаков возрождать родную культуру, почти утраченную после семи советских десятилетий.

В Санкт-Петербурге Владимир Игнатьевич создал единственный в России музей граммофонов и фонографов, которые долгие годы собирал по всему миру и, конечно, в России.

Воистину говорят, что талантливый человек – талантлив во всем. И это целиком и полностью, без преувеличения, про Дерябкина. Помимо прочих признанных талантов, Владимир Игнатьевич писал и публиковал интереснейшие рассказы, стихи. Под его песню «Россиюшка», в авторском исполнении, выступал отечественный фигурист Евгений Плющенко.

Как рассказывал сам Владимир Игнатьевич: «Я получил звание Заслуженного артиста, купил серебряный портсигар 84-й пробы серебра русского, положил туда знак, его запаяли, внутри отгравировали «Моему Дону с благодарностью», и бросил этот портсигар в Донец». У казаков раньше была традиция: возвращаясь с похода, с войны или со службы, пересекая Дон или Северский Донец, они бросали в воду фуражки или что-то ценное – делали Донцу значимый подарок, с благодарностью за все.

Тело Владимира Игнатьевича Дерябкина будет предано земле на Родине, в Каменске-Шахтинском. Так хотел он сам. И после смерти он останется с нами, как того и хотел. Его дело продолжает сын – тоже сегодня знаменитый артист цирка на Цветном бульваре Владимир Владимирович младший, со своею замечательной семьей.

Вечная память дорогому земляку Владимиру Игнатьевичу Дерябкину!