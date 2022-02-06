общество
Какой сегодня день: даты и события 6 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 февраля 2022 года.
- Международный день бармена. Международный день бармена (International Bartender’s Day) — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля.
Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 600 — ок. 676-684), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.
- День отказа от мобильного телефона. Сколько копий сломано было за последние десятилетия при обсуждении вопроса о том, чего больше привнесли в нашу жизнь мобильные телефоны: пользы или вреда? Трудно ответить. Тем более, что число явных сторонников и противников массового вхождения в нашу повседневную жизнь мобильной связи и мобильных телефонов велико, а аргументы каждой из сторон в защиту своей точки зрения кажутся вполне объективными.
Однако, несмотря ни на какие аргументы о вреде и негативных последствиях использования мобильной связи, она вошла в нашу жизнь уже настолько прочно, что трудно представить себе как без неё обходились раньше (тем не менее, как-то обходились…).
Принимая мобильную связь как данность, как факт объективной реальности, даже те, кто использует мобильную связь, но признаёт и её негативные стороны, учредили Всемирный день отказа от мобильного телефона, который отмечается ежегодно 6 февраля.
- День памяти блаженной Ксении Петербургской. Святая блаженная Ксения родилась в первой половине 18 столетия между 1719 и 1730 годами от благочестивых и благородных родителей. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Но недолго судил Господь молодой чете идти вместе по жизненному пути — ангел смерти разлучил их: Андрей Феодорович скончался, оставив Ксению Григорьевну вдовою на 26-м году ее жизни.
Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьевну, так повлиял на молодую вдову, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости и утехи и вследствие этого многим казалась как бы сумасшедшей лишившейся рассудка… Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые, и особенно после того, как Ксения раздала решительно все свое имущество бедным.
Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в одежды мужа: надев его белье, кафтан, камзол, она стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна. Потом она совсем перестала откликаться, если ее называли Ксенией Григорьевной, но всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Феодоровичем.
Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет, но пришел конец и ее земному странствованию. Около 1803 года она почила сном праведницы. Тело ее было погребено на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба.
После многолетнего народного почитания в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых.
- Аксиньин день, Ксения – полузимница. Дата по старому стилю: 24 января. В этот день поминали Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в 5 веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных. Желая посвятить себя Богу и не вступать в брак, она в свое время покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а со временем вокруг нее образовалась монашеская община. По преданию, святая вела крайне аскетическую жизнь, ограничивая себя во всем.
Как замечали старики, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».
Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет — значит, будет хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу (еще одно название дня) цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.
- Праздник мыслей
- День замороженного йогурта
- День Боба Марли – Ямайка
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Знаменательные даты и события
- 1626 Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей
- 1886 Открыт элемент германий
- 1900 Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море
- 1927 В Париже состоялся концерт 10-летнего гениального скрипача Иегуди Менухина
- 2004 Поставлен рекорд в воздушной акробатике — 357 парашютистов построили формацию
Персоны
- 1707 — 1793
Карло Гольдони
итальянский драматург и комедиограф
- 1823 — 1900
Петр Лавров
русский философ, идеолог народничества, социолог
- 1862 — 1918
Густав Климт
австрийский художник, основоположник модерна
- 1895 — 1952
Георг VI
король Великобритании (1936-1952)
- 1898 — 1973
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советская актриса театра и кино, педагог, Народная артистка СССР
- 1904 — 1966
Вилис Лацис
латышский писатель и государственный деятель
- 1906 — 1985
Джеймс Хедли Чейз
английский писатель, автор детективных романов
- 1911 — 2004
Рональд Рейган
40-й президент США (1981-1989), американский политик и государственный деятель
- 1923 — 2012
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советский военачальник, Маршал авиации, Герой Советского Союза
- 1932 — 1984
Франсуа Трюффо
французский кинорежиссер, актер, сценарист
- 1945 — 1981
Боб Марли
ямайский музыкант стиля регги, композитор, гитарист
- р. 1960
Игорь Матвиенко
советский и российский композитор, продюсер, Заслуженный артист России
- р. 1969
Евгений Пашутин
российский баскетболист, тренер