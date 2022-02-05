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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За аварию на каменском химкомбинате привлечены к ответственности семь человек и юридическое лицо

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

происшествия

За аварию на каменском химкомбинате привлечены к ответственности семь человек и юридическое лицо

Результаты проверок Ростехнадзора сообщает ТАСС.

Опубликовано

По информации агентства, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) после ЧП на химкомбинате «Каменский» привлекла к административной ответственности семь должностных лиц, а также юридическое лицо.

«Комиссией Северо-Кавказского управления Ростехнадзора завершено техническое расследование причин аварии, произошедшей 29 июля 2021 года на ОПО «Площадка «Полимеры», эксплуатируемом ФКП «Комбинат «Каменский». По результатам расследования за допущенные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ привлечены к административной ответственности юридическое и семь должностных лиц», — передаёт ТАСС, ссылаясь на представителя Ростехнадзора.

С сентября прошлого года в отношении комбината Северо-Кавказское управление Ростехнадзора провело пять проверок, отметили в пресс-службе. Зафиксировано 55 нарушений требований промышленной безопасности. За допущенные нарушения юридическое лицо трижды было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Также по этой статье к ответственности привлечены четыре должностных лица комбината. За невыполнение в установленный срок двух пунктов ранее выданного комбинату предписания предприятие привлечено к ответственности по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.

Напомним, ранее Минпромторг РФ объявил причину аварии на химкомбинате «Каменский», в результате которой в июле 2021 года погибли семь человек: грубые нарушения требований промышленной безопасности.

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