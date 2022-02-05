Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на портале правовой информации и вступает в силу 6 февраля, в воскресенье.

Суть изменений сводится к тому, что теперь людям, которые контактировали с ковидными больными, больше не нужно находиться на самоизоляции. Произошли изменения и в порядке выписки пациентов с ковидом. Выписка теперь будет осуществляться без обязательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, если время лечения пациента составило семь и более дней. Если же менее недели, то выписывать с больничного будут после одного отрицательного теста, проведенного не ранее, чем через три дня после получения положительного результата.

Остается добавить, что отмена карантина для контактировавших с ковидными больными распространяется и на тех, кто был на изоляции до вступления документа в силу.